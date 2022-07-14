Футзальный «Нурсултан» переименовался в «Астану» и сменил логотип

Пресс-служба МФК «Нур-Султан» сообщила о переименовании клуба и смены логотипа.

Теперь столичный клуб переименован в «Астану», а эмблема изменена

«Дорогие болельщики, любители футзала! Сообщаем о переименовании нашей команды в «Футзальный клуб «Астана». Новое название, новый логотип, новые достижения. Мы – Астана!», – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана футзал клубы (@astana.futsal)

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