Футзальный «Нурсултан» переименовался в «Астану» и сменил логотип

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Пресс-служба МФК «Нур-Султан» сообщила о переименовании клуба и смены логотипа. 

Теперь столичный клуб переименован в «Астану», а эмблема изменена 

«Дорогие болельщики, любители футзала! Сообщаем о переименовании нашей команды в «Футзальный клуб «Астана». Новое название, новый логотип, новые достижения. Мы – Астана!», – говорится в сообщении.

 
 
 
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Публикация от Астана футзал клубы (@astana.futsal)

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