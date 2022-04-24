Чемпионат Казахстана по футзалу. «Рахмет» победил «Актобе», «Нур-Султан» проиграл «Аяту» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.

Таблица турнира здесь.

«Нур-Султан» – «Аят» – 3:5 (Карбаев (2), Дарибай – Жеже, Валиуллин (по 2), Леандриньо)

«Байтерек» – «Окжетпес» – 10:3 (Сатжан (4), Хафизи (2), Сарани, Исмаилов, Абдугалиев, Арман – Барашев, Рахимтаев, Тайкенов)

«Актобе» – «Рахмет» – 2:5 (Нулет, Даулетов – Жулдыбаев, Бактияров, Саттаров, Нагашыбай Г. и А.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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