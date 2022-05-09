Чемпионат РК по футзалу. Плей-офф. «Кайрат» разгромил «Рахмет», «Аят» сыграет с «Нур-Султаном», «Атырау» – с «Актобе», «Каспий» принимает «Байтерек»

Теги Кайрат Sports.ru - Казахстан Нур-Султан Актобе Атырау Каспий Байтерек чемпионат Казахстана по футзалу Спорт Казахстана

Сегодня пройдут ответные матчи плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу.

«Кайрат» разгромил «Рахмет» (6:0) и вышел в полуфинал.

«Аят» принимает «Нур-Султан» (17:00).

«Атырау» сыграет с «Актобе» (18:00).

«Каспий» встретится с «Байтереком» (22:00).

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