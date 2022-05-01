Стали известны все пары плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу. В 1/4 финале между собой встретятся:

«Кайрат» (1) – «Рахмет» (8)

«Аят» (2) – «Нур-Султан» (7)

«Каспий» (3) – «Байтерек» (6)

«Атырау» (4) – «Актобе» (5)

Четвертьфинальные матчи не будут проходить на одной площадке: каждая команда сможет сыграть и дома, и на выезде. В 1/4 финала серия длится до 2-х побед.

Первый матч пройдет на поле команды с рейтингом (место в регулярной турнирной таблице) ниже, следующие две встречи (если понадобятся) – на поле той, что выше.

Полуфиналы, финал, а также матч за 3-е место будут играться до трех побед в серии.

Первые два матча полуфинала (финала и матча за 3-е место) пройдут на поле команды с рейтингом (место в турнирной таблице регулярки) выше, следующие два матча – на поле той, что ниже рейтингом.

Пятый матч – снова на площадке клуба, занявшего строчку повыше.

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