Спарринг-партнер Петра Яна отреагировал на успех Исмагулова: «Дальше больше»

Боец лиги RCC, спарринг-партнер экс-чемпиона UFC Петра Яна, Ильяс Хамзин отреагировал на попадание в ТОП-15 рейтинга UFC Дамира Исмагулова:

«Терпение и труд все перетрут. Дальше больше», – написал Ильяс на своей странице в Instagram, отметив аккаунты Исмагулова и менеджера бойца Саята Абдрахманова.

Напомним, что победа Дамира над Кутателадзе позволила «Казаху» попасть в топ-15 легковесов UFC.

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