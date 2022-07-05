Рахмонов и Исмагулов приняли участие в футбольном матче

В Нур-Султане состоялся шоу-матч в рамках медийной лиги футбольной между командами Sparta Astana Promotion и GIMPEXT (Турция).

В составе казахстанской команды приняли участие бойцы UFC Шавкат Рахмонов и Дамир Исмагулов, которые провели на поле по 17 минут в начале игры и были заменены.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

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