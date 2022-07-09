Дамир Исмагулов о бое с Хукером: «Парню нужно выиграть кого-нибудь»

Дамир «Казах» Исмагулов на своей странице в Инстаграм прокомментировал слухи о возможном бое с Дэном Хукером:

«Не нужен этот бой. Парню нужно выиграть кого-нибудь, но если что Дэн, я на старте! Просто дай знать, где ты находишься» Нужно отметить, что Дамир находится на 15 строчке легковесов UFC, Хукер на 2 строчки выше.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Рыбакина родилась в Москве, но Казахстан сделал ее звездой. Разбираемся, почему теннисистку не нужно считать легионером

Пушка Тагыбергена, сейвы Мокина и финты Тошича: «Тобол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем»