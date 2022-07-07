Рафаэль Физиев о бое с Исмагуловым и дружбе с Рахмоновым: «Не хотелось бы драться со своими»

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев готовится к своему первому мейнивенту в UFC. В интервью Vesti.kz он рассказал о возможном бое с Дамиром Исмагуловым:

«Не хотелось бы драться со своими ребятами, с которыми в хороших отношениях, давно знакомы. Саят Абдрахманов уже говорил об этом, что если мы будем драться, то это будет либо претендентский бой или титульный».

А также поделился мнением о Шавкате Рахмонове.

«Мы с Шавкатом и попарились в бане вместе, и поработали. Мы хорошо с ним общаемся. Я всегда за него говорил, что он выдающийся боец. Кто еще может похвастаться 16 финишами в 16 боях, при этом соперники не мешки, а хорошие оппоненты. Много очень сильных ребят в соперниках».

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