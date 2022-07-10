Сослан Такулов: «Мы переиграли «Аксу» и в первом, и во втором тайме»

Полузащитник «Атырау» Сослан Такулов прокомментировал победу в 1-м туре группового этапа Кубка Казахстана над «Аксу» (1:0).

– Каждая выездная игра не бывает легкой. Я считаю, что мы переиграли соперника и в первом, и во втором тайме. Команда заслужила выиграть и заработать три очка. Самое главное мы смогли прервать череду неудач, и снова почувствовали вкус победы. Также хочется сказать спасибо болельщикам, которые нас не оставили без поддержки в Павлодаре.

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