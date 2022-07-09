Руслан Костышин: «Задача в Кубке – выйти дальше»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин прокомментировал поражение от «Атырау» (0:1) в Кубке Казахстана.

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– Проигрывать в равной игре обидно. Хотя во второй тайме мы были более близки к победе, чем соперник. Если быть откровенным, то была равная игра. Не так много было голевых моментов. Пропущенный гол был забит вторым темпом после стандарта. Мы уже смотрели момент и знаем, кто ошибся. Разберёмся. Ну а так, я думаю, что эта игра нам в плюс. Я очень доволен тем, что происходило на поле. Понравилось, как мы играли во втором тайме в плане комбинаций. Хотелось, чтобы наши подходы к штрафной площадке соперника, наши действия завершались взятием ворот. В первом тайме мы играли более тактически. Мы не раскрывались и терпели. Отмечу, что у нас были изменения в стартовом составе. Вышли восемь новых футболистов, которые не играли с «Кызыл-Жаром». Каждый тренер решает так, как он видит строение команды. И если у «Атырау» играл только один казахстанец, то у нас было много молодых казахстанских футболистов. У каждого тренера свои подходы.

– Какая задача у команды на этот турнир?

– Выйти дальше. У нас через три дня игра в рамках чемпионата с «Шахтёром». Сложный график. После Караганды мы продолжаем играть в Кубке. Две выездные встречи подряд, и это при закрытом аэропорте в Нур-Султане. Вылеты разрешаются лишь ночью. У нас, так скажем, всё весело. Нужно было сделать ротацию. Я хотел, чтобы у меня футболисты чувствовали себя нужными в команде, и не было такого, что у меня только 12-13 футболистов в команде. Каждый должен чувствовать, что он достоин, быть в Премьер-лиге, в команде «Аксу» и ему доверяет тренер.

– Какие слова вы сказали ребятам в раздевалке? На чём был акцент?

– Я их поддержал и даже похвалил. Я не увидел ничего плохого, кроме результата. Да, была игра с «Ордабасы», где мы проиграли крупно. Но, там была катастрофическая игра и, конечно, я говорил ребятам об этом. Вы знаете, после такой игры тренер не может сказать ничего плохого, когда команда достойно выглядит. Все ошибаются. Это футбол. Я их поддержал и сказал, что мы двигаемся дальше. У нас в Кубке задача действительно пройти дальше. Жалко, что проиграли.

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