Санжар Адилов проведет свой следующий бой в Бишкеке

Лига Хабиба Нурмагомедова свой следующий ивент проведет в Актау совместно с казахстанским промоушеном Naiza. Затем по планам лиги турнир 10 августа в Бишкеке.

Одним из тех, кто выступит на турнире является казахстанский боец Санжар Адилов (8-1-1).

Санжар в лиге Eagle FC идет на серии из двух досрочных побед. Свой последний бой Адилов провел в Naiza, выиграв решением бразильца Мадругу.

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