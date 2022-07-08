Шавкат Рахмонов проведет мастер-класс для юных спортсменов Актау

Казахстанская лига NAIZA и российский промоушн EAGLE FC проведут совместный турнир Naiza 41 x Eagle 48 16 июля в 19:00 на Набережной Актау.

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау пройдет неделя лиги «Naiza Sport Week».

В рамках недели спортивных активностей будут организованы мастер-классы, открытые тренировки, мотивационные встречи с участием известных казахстанских спортсменов, чемпионов и тренеров.

Среди них боец ​​UFC, член команды DAR Team – Шавкат Рахмонов, тренеры DAR Team – Азиз Разыев и Эдуард Базров, чемпионы лиги Naiza – Алиби Идрис, Николай Самусев, Ильдар Кудайбергенов, чемпион мира по панкратиону Муратбек Касымбай и Галымжан Жасуланов.

Кроме того, на набережной будет организован регбольный матч при поддержке Федерации баскетбола Мангистауской области и вечерний Naiza Cross с участием Run Club Aktau.

Президент российской лиги EAGLE FC Шамиль Завуров проведет мастер-класс для юных спортсменов. Турнир посетит чемпион UFC – Хабиб Нурмагомедов.

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