Фаниль Рафиков о реванше с Машраповым: «Сейчас другие планы»

Казахстанский боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков на своей странице в Инстаграм, отвечая на вопросы подписчиков, прокомментировал возможный реванш с Фархаджоном Машраповым, которому «Ногай» проиграл в рамках турнира Naiza40:

«Если это будет интересно всем, то погнали. Но сейчас у меня планы совсем другие. Скоро узнаете»

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