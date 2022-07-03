Айбеку Шокпутову присвоено звание «Заслуженного тренера» по двум видам единоборств

Тренеру клуба «Еркин Куш» Айбеку Шокпутову присвоено звание «Заслуженного тренера Республики Казахстан» по панкратиону и ММА.

Шокпутов является тренером двух бойцов UFC Жалгаса Жумагулова, Сергея Морозова, также у него тренируется чемпион лиги Naiza Алиби Идрис и Мурад Абдурахманов, который 16 июля предстоит провести титульный поединок.

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