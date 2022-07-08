Президент лиги NAIZA о проведении мастер-класса бойцов UFC и Naiza: «Наша идея – формированиe всесторонне развитых батыров»

Впервые казахстанская лига NAIZA и российский промоушн EAGLE FC проведут совместный турнир Naiza 41 x Eagle 48 16 июля в 19:00 на Набережной Актау в Амфитеатре при поддержке группы компаний DAR и акимата Мангистауской области. Об этом заявил президент лиги Нурбек Карабала на брифинге Центра общественных коммуникаций.

Сегодня прошел брифинг на тему О проведении недели смешанных единоборств в городе Актау с участием руководителя управления спорта Мангистауской области Каната Жумабаева, президента лиги Naiza Нурбека Карабала и основателя клуба Run Club Aktau Ивана Кириченко.

Жителей и гостей города ждет насыщенная спортивная неделя Naiza Sport Week с мастер-классами от именитых тренеров и бойцов, форум для молодежи, мотивационные встречи и яркий турнир с участием 38 бойцов из Казахстана, стран СНГ и мира.

«Цель проведения спортивной недели Naiza Sport Week в Актау в рамках турнира совместного турнира Naiza и Eagle FC – повысить узнаваемость Мангистауской области, ее туристическую привлекательность. Идея нашей организации – развитие и популяризация спортивного движения в Казахстане, формирование всесторонне развитых своих батыров по философии 5Q (интеллектуальное, эмоциональное, духовное, физическое и цифровое развитие) – ролевых моделей для молодежи. Мы вместе воспитываем сознательную молодежь, сопровождаем их на пути самореализации и создаем народных героев для молодежи в спорте. Также хочу отметить, что наши партнеры компания DAR в лице ее основателя Алидара Булатовича Утемуратова на протяжении многих лет занимаются формированием нового казахстанского общества через спортивно-интеллектуальное образование молодежи и развитие массового спортивного интереса среди детей», – говорит Нурбек Карабала.

На сегодняшний день индустрия ММА в Казахстане вносит свой значимый вклад в развитие экономики страны – трудоустройство молодежи, открытие и развитие новых профессий: катмены, матчмейкеры, судьи ММА, комментаторы ММА боев, продюсеры и режиссеры спортивных шоу, контент мейкеры, спортивные менеджеры и многое другое. Благодаря развитии индустрии создаются рабочие места, у молодежи есть возможность обучения и профессионального роста как в качестве бойца, так и специалиста в спортивном менеджменте.

Отметим, что среди гостей будет чемпион UFC – Хабиб Нурмагомедов, боец ​​UFC, член команды DAR Team – Шавкат Рахмонов, тренеры DAR Team – Азиз Разыев и Эдуард Базров, чемпионы лиги Naiza – Алиби Идрис, Николай Самусев, Ильдар Кудайбергенов, чемпион мира по панкратиону Муратбек Касымбай и Галымжан Жасуланов.

Кроме того, на набережной будет организован регбольный матч при поддержке Федерации баскетбола Мангистауской области и вечерний Naiza Cross с участием Run Club Aktau. Так же, президент российской лиги EAGLE FC Шамиль Завуров проведет мастер-класс для юных спортсменов. Турнир посетит чемпион UFC – Хабиб Нурмагомедов.

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