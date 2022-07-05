Дамир Исмагулов вошел в ТОП-15 легкого веса UFC

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

 UFC обновили рейтинг лучших легковесов, куда вошел и казах Дамир Исмагулов.

Дамир, который идет на серии из 5 побед в UFC, занял 15 строчку рейтинга. Вместе с ним в ТОП-15 зашел и американец Джэлин Тернер.

Исмагулов свой последний бой выиграл у шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе решением судей.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные