Дамир Исмагулов вошел в ТОП-15 легкого веса UFC

UFC обновили рейтинг лучших легковесов, куда вошел и казах Дамир Исмагулов.

Дамир, который идет на серии из 5 побед в UFC, занял 15 строчку рейтинга. Вместе с ним в ТОП-15 зашел и американец Джэлин Тернер.

Исмагулов свой последний бой выиграл у шведа грузинского происхождения Гурама Кутателадзе решением судей.

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