Дамир Исмагулов обратился к Конору Макгрегору

После включения в топ-15 легковесов UFC казахстанский боец Дамир Исмагулов на своей странице в Инстаграм обратился к экс-чемпиону лиги в двух весах ирландцу Конору Макгрегору: «Конике, если что я рядом».

Стоит отметить, что в рейтинге бойцы действительно расположились рядом – Конор на 12 месте, Дамир – 15.

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