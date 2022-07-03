Анкудинов, Наджарян не попали в заявку ЛЧ своих команд, Кашкен в списке «Жальгириса» Чебурина

Теги Лига чемпионов УЕФА ЧФР Шериф Зриньски Жальгирис Вильнюс Пюник Геворг Наджарян Владимир Чебурин Sports.ru - Казахстан Динмухамед Кашкен Балкани Спорт Казахстана

Казахстанские полузащитники Данил Анкудинов и Геворг Наджарян не попали в заявки своих команд на Лигу чемпионов

«Шериф» Анкудинова должен сыграть со «Зриньски» из Боснии и Герцеговины, а «Пюник» Наджаряна с румынским «ЧФР».

Казахстанский тренер Владимир Чебурин включил в заявку «Жальгириса» Динмухаммеда Кашкена. Литовцы сыграют с косоварским «Балкани».

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