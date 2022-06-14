«Жальгирис» Кашкена сыграет с «Балкани», «Шериф» Анкудинова – со «Зриньски»

Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Литовский «Жальгирис», за который выступает казахстанский защитник Динмухаммед Кашкен, сыграет с «Балкани» из Косова.

Молдавский «Шериф» казахстанского нападающего Данила Анкудинова встретится со «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

Первые матчи пройдут 5 или 6 июля, ответные – 12 или 13 июля.

Действующий чемпион Казахстана «Тобол» сыграет с «Ференцварошем» из Венгрии.

Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии

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