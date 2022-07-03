Бабаян о переходе в ЦСКА: «Абсолютно ничего не знал о несогласии Олича. Мне просто сказали: «Приезжайте на переговоры»

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Казахстанский тренер Григорий Бабаян вспомнил свой переход в ЦСКА и о конфликте с Ивицой Оличем.

— В январе 2021-го я попал на стажировку: полетел на сбор в Кампоамор. Тогда главным тренером был Виктор Гончаренко. Я провел с командой семь дней, познакомился со всеми. Меня пускали практически везде, не скрывали тактику, план подготовки, теорию. Я был впечатлён, хороший опыт.

— Там и познакомились с руководством?

— Да, мы общались со всеми. По окончании стажировки меня попросили дать свою оценку, рассказать о плюсах и минусах, которые я заметил. Мы сели и обо всем поговорили с Романом Бабаевым. Там же был и Гончаренко, и фитнес-тренер — весь тренерский штаб.

— Помните день, когда ЦСКА предложил вам работу?

— Это было в начале июня. Олич еще работал главным тренером, чемпионат был на паузе. Команда отдыхала, а я занимался своими делами. Поэтому когда мне позвонили, я взял паузу и сказал, что переговорю с руководством «Тобола».

От ЦСКА в клуб пришло письмо: «Пожалуйста, отпустите. Мы готовы сотрудничать в плане развития, обмена опытом». Буквально через три дня после этого у нас был важный матч с «Астаной», и мы договорились, что эту тему до игры не поднимаем.

Я должен был вылетать [в Москву] сразу после матча. По сути, у меня не было времени попрощаться с командой. Я очень сильно переживал, но старался этого не показывать. Я все-таки собирал ту команду под себя — на душе лежал груз. Я понимал, что в какой-то степени подвожу своих футболистов.

С «Астаной» мы сыграли вничью — после матча я объявил ребятам, что ухожу. Это был очень сложный 15-минутный разговор в раздевалке.

— Что ЦСКА предлагал изначально — работать ассистентом?

—  Да, разговор был такой: «На начальном этапе мы вас рассматриваем как ассистента. Нам понравилось ваше видение, ваша философия».

—  Почему ради работы ассистентом, пусть и в топ-клубе, вы оставили клуб в Казахстане? Рассчитывали стать главным?

—  Во-первых, я всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате, более сильном. В будущем, конечно, хотел бы стать и главным тренером. Но изначально ехал помощником, мне было важно получить этот бесценный опыт, потому что я первый казахстанский тренер, которого пригласили работать в Россию. Еще и в топ-клуб.

— В тот момент появились новости, что Олич был против того, чтобы вас назначали в его штаб. Якобы Ивица хотел Рахимича.

— Абсолютно ничего не знал об этом. Мне просто сказали: «Приезжайте на переговоры». Я не знаком с Оличем, ни разу с ним не разговаривал. Когда приехал, в клубе уже был Леша Березуцкий. Его утвердили главным тренером.

— Вас не беспокоило, что вы станете ассистентом тренера, у которого опыта меньше, чем у вас?

— Нет, в первую очередь я ехал в топ-клуб. Мне сказали, что будет формироваться тренерский штаб. Говорили: «Вы нам нужны».

— Вряд ли. Если это серьезный клуб, то подумал бы. Но пришло время поработать самостоятельно.

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