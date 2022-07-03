Григорий Бабаян о своих дальнейших планах: «Разговоры есть, общение идет. Но пока до конкретики дело не доходит»

Казахстанский тренер Григорий Бабаян рассказал о своих дальнейших планах после ухода из ЦСКА и назвал зарубежного тренера, который его поразил больше всего.

— Сейчас я в Алма-Ате, с семьей. За год накопилось много домашних дел. У меня впервые за 12-15 лет отдых летом, так как чемпионат Казахстана начинается в апреле и заканчивается в ноябре-декабре.

Планирую поехать на стажировку, рассматриваю разные варианты. Хочу еще немножко внимания уделить своему развитию, поэтому пока нахожусь в режиме ожидания.

— Куда поедете на стажировку — в Россию или Европу?

— В Европу. Стараюсь ездить в те страны, которые не посещал или посещал давно. Ездил во многие клубы, где старался перенимать все лучшее не только в плане футбола и тренировочного процесса, но и условий для игроков — то, как развивается клуб, какие технологии для этого использует.

Моя последняя стажировка была в Севилье. Провел там неделю и попал на открытые тренировки к «Севилье» и «Бетису» перед их очным матчем. На «Севилью» пришло порядка 10 тысяч зрителей. Об этом узнали в «Бетисе» — и к вечернему занятию, то есть буквально за полдня, собрали под 30 тысяч человек. Это впечатлило. Я еще специально находился в секторе, где самые активные болельщики и той и другой команды, чтобы немножко прочувствовать эмоции изнутри.

Приезжал к лондонскому «Арсеналу». Это нельзя назвать стажировкой — было просто двухдневное знакомство с их базой. Впечатлило, как работают физиотерапевты и фитнес-тренеры.

Продолжаю развиваться, потому что футбол не стоит на месте, а мы уступаем всем европейским странам. Хочется двигаться в ногу со временем, а другого варианта, кроме как ездить на стажировки, у нас пока, к сожалению, нет.

Последний раз был в Испании, Италии, Германии. Сейчас, если получится, поеду во Францию.

— Кто из тренеров поразил больше всего?

— Мне понравился разговор со Стефано Пиоли. Он тогда работал в «Лацио», это было три-четыре года назад. Впечатлило, насколько это открытый человек — как он думает, понимает футбол, какие у него идеи... Видно, что человек тонко разбирается в психологии, знает, как с кем разговаривать. У тебя в команде 25 футболистов, и важно, чтобы они все были довольны и ждали своего шанса. У него это получилось.

— Помимо стажировки, какие у вас сейчас профессиональные планы? Конкретных предложений нет?

— Разговоры есть, общение идет. Но пока до конкретики дело не доходит.

— Вы бы пошли еще раз в ассистенты?

— Вряд ли. Если это серьезный клуб, то подумал бы. Но пришло время поработать самостоятельно.

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