Григорий Бабаян: «Спасибо, ЦСКА! Искренне желаю в новом сезоне вернуть себе лидирующие позиции!»

Казахстанский тренер Григорий Бабаян попрощался с московским ЦСКА.

«Спасибо, ЦСКА! Для меня было большой честью работать в клубе такого уровня, ЦСКА — это топ-клуб с очень богатой историей и мощной армией преданных болельщиков. Однозначно, это был новый и бесценный опыт, но, думаю, пришло время сделать следующий шаг в своей карьере.

Хочу сказать спасибо болельщикам «армейцев» за теплый прием, за фантастическую поддержку в каждом матче, спасибо всему тренерскому штабу, всем игрокам, медицинскому штабу и всему персоналу клуба. Также отдельное спасибо руководство ЦСКА за доверие. Искренне желаю ЦСКА в новом сезоне вернуть себе лидирующие позиции!» — написал Бабаян на своей странице в Instagram.

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане