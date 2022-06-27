Дарабаев о матче с «Актобе»: «Нам просто не хватило момента в последней стадии завершения»

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Полузащитник «Астаны» Аслан Дарабаев прокомментировал поражение в 15-м туре КПЛ от «Актобе» (1:4).

– Могу сказать, что игра проходила под нашим контролем. Считаю, что нам просто не хватило момента в последней стадии завершения. Да, мы не выиграли, но, как и в раздевалке, так и на поле, ощущается, что команда уверена в себе, в своих силах. Мы сильны и знаем как достичь поставленных целей.

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