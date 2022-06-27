Касым о своем голе в ворота «Астаны»: «Я не знал, что стал первым казахстанцем, забившим за «Актобе» в этом сезоне»

Защитник «Актобе» Алибек Касым прокомментировал победу в 15-м туре КПЛ над «Астаной» (4:1). – Алибек, ты в курсе, что стал первым казахстанцем, который забил гол за «Актобе» в нынешнем сезоне?

– Серьезно? Спасибо большое, не знал об этом. Я вообще в шоке (смеется). Рад, что забил, но больше рад за то, что команда выиграла с таким счетом и поднялась в таблице. Отдельное спасибо болельщикам за такую поддержку и отношение. Мы не могли проиграть в таком матче.

– Что скажешь по атмосфере на стадионе?

– Она самая лучшая в Казахстане, я нигде такого не видел. Я горд, что являюсь игроком «Актобе». Спасибо болельщикам и всему городу!

– Какая была установка на игру?

– Установка была очень простая – играть на победу и отдать все силы, на кону было очень многое. Болельщики ждали эту игру больше месяца, и мы не могли не забрать три очка в этой игре.

– Было ли у команды какое-то облегчение, когда вы узнали о том, что «Астане» не помогут ключевые игроки, как Томасов и Эужениу?

– Нет, не было. У них очень много хороших футболистов, нету одного, но есть такого же уровня другой игрок. Это «Астана» – многократный чемпион и частый участник еврокубков. Не было никакого расслабления.

– Если учитывать перенесенный матч с «Тураном» и при потенциальной победе над туркестанцами, то мы бы были на первой строчке таблицы. Какое у тебя мнение о чемпионских амбициях?

– Сначала нужно выиграть эту игру, мы не летаем на облаках. Это футбол – все может случиться. Мы выходим играть только на победу, а дальше посмотрим что как будет.

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