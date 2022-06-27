«Актобе» ищет болельщика, наблюдавшего за матчем против «Астаны» сквозь щелку. Клуб хочет ему подарить годовой абонемент

«Актобе» выступил с заявлением о поиске болельщика, наблюдавшего за матчем 15-го тура против «Астаны» из щели Центрального стадиона.

«Наблюдать за большими матчами на Центральном стадионе – настоящее счастье. Это понимает каждый актюбинец. Однако в связи с быстрой продажей билетов, фото этого парня, смотревшего вчерашний матч из щели нашей арены, поразило наше сердце.

Глава региона Ондасын Сеилович Оразалин был поражен любовью этого парня к «Актобе» и поручил найти его и вручить ему сезонный абонемент. Поэтому, уважаемые болельщики, просим Вас помочь», – написала пресс-служба клуба.

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