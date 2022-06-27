Оганесян о матче с «Актобе»: «Мы играли неплохо, но пропустили голы и не использовали свои моменты»

Защитник «Астаны» Камо Оганесян прокомментировал поражение от «Актобе» (1:4).

– Сложился непростой матч, было обидно проиграть с таким счетом. В целом, мы играли неплохо, но пропустили голы и не использовали свои моменты. Конечно, обидное поражение, но ничего, будем работать дальше.

– Сильно ли сказалось на игре отсутствие игроков, которые пропускали матч из-за травм?

– Не думаю, что это сильно сказалось на игре, но думаю, что если бы они были вместе с нами, то матч сложился бы по-другому. Но также все должны понимать, что мы – «Астана» и те игроки, которые у нас есть, должны выкладываться на все 100 процентов, чтобы добиться положительного результата. Неважно, кто играет, все должны биться до последнего.

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