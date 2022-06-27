Мужиков: «Очень рад вернуться и помочь команде забрать три очка»

Полузащитник «Тобола» Серикжан Мужиков прокомментировал матч 15-го тура КПЛ против «Кызыл-Жара» (3:1).

– Матч в целом получился непростым. «Кызыл-Жар» – один из лучших команд в чемпионате, участник Лиги Конференций, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Каждый игрок старался максимально внести свой вклад в победу. Будем дальше работать и готовиться к следующему матчу.

Очень рад вернуться снова и помочь команде забрать эти три очка. Спасибо нашим фанатам, очень хорошо поддерживали нас на протяжении всей игры. Надеюсь, в чемпионате и в Лиге чемпионов мы покажем хороший футбол и отличный результат для наших болельщиков.

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