Сергей Морозов назвал свои преимущества над Пайвой: «У него борьба слабее»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов в интервью Vesti.kz назвал свои преимущества над бразильцем Пайвой:

«У него борьба слабее, на руках он хуже. Из преимуществ он ногами хорошо бьет, партер сильный, а так про кардио он просаживается. Будем придерживаться плана на бой, а там дай Аллах как получится»

А также рассказал о давлении в связи с окончанием контракта с UFC:

«Если об этом сильно думать, то можно перегрузиться, но и расслабляться не нужно. Этот бой решающий, последний по моему контракту. Но стараюсь держать себя в тонусе и все»

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