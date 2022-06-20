Тренер Морозова и Жумагулова назвал две основные проблемы казахстанских бойцов

Казахстанский боец АМС Fight Night Гойти Дазаев на своей странице в Инстаграм опубликовал видео интервью со тренером «Еркын Куш» Айбеком Шокпутовым, где он озвучил основные проблемы казахстанских бойцов ММА:

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«За последние годы казахстанские бойцы ММА сделали большой прогресс, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Это позиционная борьба или контроль в партере. У нас этот аспект очень слабый, переведя мы не можем удержать. Всегда идет не доработка. Плюс контроль возле клетки. Это два фактора, которые пока являются нашими минусами. Это не только в Актобе, а почти у всех. Конечно, есть исключение, но по моему мнению это наши проблемы»

Стоит отметить, что в «Еркын Куш» у Шокпутова занимается целая россыпь бойцов высокого уровня. Помимо Дазаева это бойцы UFC Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов, чемпион Naiza Алиби Идрис, трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш и другие.

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