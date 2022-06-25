Жумагулов сделал прогноз на бой Морозов – Пайва: «Досрочно выиграет»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов в Э интервью MMA.Metaratings.ru оценил шансы своего друга Сергея Морозова в поединке с бразильцем Раулианом Пайвой:

«Морозов более разносторонний боец. И на руках работает, и борется хорошо. Пайва удобен для него. Самое главное, чтобы Сергей придерживался своей тактики. В таком случае он бразильца удосрочит или выиграет по очкам. Я думаю, что Мороз хорошо по нему попадет и досрочно выиграет», – сказал Жумагулов.

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