Царукян о бое с Исмагуловым: «Он сейчас не на моем уровне»

Российский боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян высказался о потенциальном противостоянии с казахским файтером Дамиром Исмагуловым;

«Дамир вообще сейчас не на моем уровне. В том плане, что я в топ-15 попал и дважды закрепился. После этого боя я не буду назад смотреть, а только вперед. Исмагулова, пока он в топ-15, топ-10 не попадет, в этот список смысл ставить?», — цитирует sports.kz интервью Царукяна Youtube-каналу Hustle MMA.

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