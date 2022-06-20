Боец UFC Долидзе о бое Исмагулова: «Не согласен с решением»

Грузинский боец UFC Роман Долидзе в интервью MMA.Metaratings.ru подвел итоги боя Дамир Исмагулов – Гурам Кутателадзе, который прошел 19 июня в рамках турнира UFC:

«Я смотрел поединки Гурама и Альберта Дураева, сидел, болел и переживал. Мне всегда тяжелее следить за боями моих друзей, легче выступать самому. Мне всегда это очень тяжело дается. Я не согласен с решением по Гураму, а у Альберта, к сожалению, очень сильно заплыл глаз, и это не позволило ему продолжить бой».

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