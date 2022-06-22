Тренер Исмагулова о подготовке к бою с Кутателадзе: «Я боялся, что начнется спад»

Президент казахстанской федерации ММА и панкратиона, заслуженный тренер РК Сагиндык Мекеев был в углу Дамира Исмагулова во время боя с Гурамом Кутателадзе.

В интервью sportx.ru Мекеев рассказал о подготовке к этому бою:

«Надо понимать, что Дамир очень долго готовился. После турнира в Дубае, когда он не сделал вес, то был разочарован, уехал к себе в поселок, две недели никуда не выходил. Потом он позвонил и сказал, что готов ехать на сбор. Мы нашли деньги и отправили его в Таиланд. Дамир был готов выйти на коротком уведомлении и было несколько возможностей, но все отказывались драться с ним. Когда объявили соперника, я боялся, что начнется спад или уже начался. Все-таки полгода он тренировался и ждал бой. Когда оставалось чуть больше месяца он поехал в Америку. В зал «American Top Team» и там подходил к поединку. Мы же приехали за пару дней до отъезда в Техас и уже командой полетели туда. На этот раз весосгонка прошла отлично, Дамир с Саятом нашли классного диетолога, который работает с Петром Яном и другими бойцами UFC. Я сам много нового для себя узнал. Раньше я ориентировался на опыт Абдулманапа Нурмагомедова, как вы знаете, мы с ним давно знакомы и были близкими друзьями. Но то, что показал этот специалист для меня было открытием. Мы встали в 4 утра и без пяти девять были в весе, даже с запасом в 300 грамм. Дамир чувствовал себя бодро и хорошо восстановился. Сейчас он отдохнет пару недель и начнет новую подготовку» — рассказал Сагиндык Мекеев.

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