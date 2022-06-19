Дамир Исмагулов хочет подраться с «Ковбоем» Серроне

Казахстанский боец Дамир Исмагулов прокомментировал победу над грузином Гурамом Кутателадзе и бросил вызов легенде UFC:

«Я спрашивал у своих секундантов, кто ведет, они сказали перед третьим раундом, что 1-1 и нужно выиграть третий раунд. Я считаю, что третий раунд я выиграл. Хотя я еще пересмотрю бой, но я уверен в своей победе. Я всегда уверен в себе. Я знал, чем больше я выдерну его на себя, тем больше будет попаданий с моей стороны, поэтому все было так, как я и представлял. Я его дергал на себя и попадал. Попадал хорошо, в третьем раунде у меня было больше попаданий, я уверен в этом. Может быть, вы видели это с экрана, видели что-то другое, но посмотрите на мое лицо и посмотрите на лицо соперника.

Чем сильнее соперник, тем лучше я дерусь. Дайте мне топ-15, дайте мне топ-10, я готов. Сегодня я слышал, что у Серроне нет соперника, поэтому в следующем бою я готов к Серроне. Если надо, я готов подраться с ним через час. Запомните — «Казах», «Казах». Запомните!» - приводят слова Исмагулова с пресс-конференции sport-express.ru

«Казахский человек-паук», выступление рекордсмена Гиннесса и Муратбек Касымбай в октагоне: чем запомнился Naiza 40

Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

Каким был мир, когда Мокин дебютировал в КПЛ: на свет появился Нуралы Алип, доллар = 90 тенге, а на экраны вышла первая «Матрица»