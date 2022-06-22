Разыев о бое Рахмонова: «Нил будет затягивать бой в поздние раунды, но Шавкат очень хорошо дышит»

Тренер Dar Team Азиз Разыев в интервью «Ушатайке» рассказал о подготовке Шавката Рахмонова к бою против Нила Магни:

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«Всех фишек раскрывать не буду, увидим это все 26 июня. Первый этап занял почти месяц – это физподготовка, прокачивали отстающие мышцы, работали над тем, что нам не хватало. Функциональный сбор провели 17 дней на среднегорье на высоте 1600 метров в Алматы в горах. Подобрали спарринг-партнеров по стилю схожих с Нилом Магни.

Мы понимаем, что Нил является рекордсменом UFC, очень опытный и несмотря на то, что не совсем молодой, очень хорошо дышит. Но мы понимаем и то, что он будет делать, готовимся к трем раундам. Магни, наверное, самый высокий соперник Шавката в карьере, но он не до конца умеет пользоваться своим ростом. Мы от этого также отталкивались, делали наработки к бою.

Думаю, что Шавкат покажет все, что мы готовили. Конечно, хочется, чтобы он продолжил серию досрочных побед, при этом Магни в этом бою есть, что терять, не думаю, что он хочет стать трамплином для Шавката в ТОП-10. Понимаем, что Нил будет затягивать в поздние раунды, но несмотря на то, что Шавкат крайне редко дерется в трехраундовых боях, он отличается своей выносливостью, он очень хорошо дышит. Многие ребята не выдерживают тот темп, который он задает».

Также Разыев ответил на вопрос о схожести Шавката с родной сестрой Сорой:

«Мы обсуждали с Эдуардом Базровым это. У них даже походка одинаковая. Сора – единственная девочка у нас в команде, поэтому оценивать ее характер сложно. В плане техники она может быть немного собраннее, в плане характера она также постоянно конкурирует, зарубается. Ей тяжело, даже в боях она чувствует тень брата, поэтому психологически ей тяжело, но она терпит».

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