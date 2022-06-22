Бекбаев о поражении от «Кайрата»: «Пропустили гол из-за невнимательности каждого игрока»

Голкипер «Мактаарала» Алмат Бекбаев прокомментировал поражение в 14-м туре КПЛ от «Кайрата» (0:1).

– Мы готовились к этому матчу 3 недели. Тренировки были успешными и интенсивными. Но я не могу сказать, чего нам не хватило на поле. Сразу было видно, что новый тренер «Кайрата» играет в атакующий футбол. В одном только в первом тайме они имели несколько голевых моментов. Несмотря на это, мы ушли на перерыв при ничейном счете. Жоао Пауло и Шушеначев доставили нам много проблем. Если в целом посмотреть, то у нас не было ни одного стопроцентного момента за всю игру. Помню только момент Бобоева в концовке встречи. Если быть откровенным, то матч был не самым интересным. К сожалению, мы вновь проиграли. В следующем матче постараемся сделать все, чтобы выбраться из «зоны вылета».

– В связи с чем была произведена замена вратаря?

– В первом тайме наш основной голкипер Сергей Литовченко потянул мышцу и получил небольшое повреждение. Так как он не мог продолжать игру, тренерский штаб выпустил меня на поле вместо него.

– На ком лежит вина в пропущенном голе?

– Нельзя перекладывать вину на одного человека. Пропустили гол из-за невнимательности каждого игрока. Казалось, что Жоао Пауло решится на прямой удар со стандарта. Но он решил навесить, чем успешно воспользовался Васин. Тут есть и моя вина.

– Что скажете о следующем матче против «Атырау»?

– Сразу три игрока основного состава «Атырау» не примут участие в матче из-за дисквалификации. Это приятная новость для нас. Теперь мы должны выложиться на полную. Если честно, я даже не помню когда мы в последний раз побеждали. Не стану скрывать, мы очень хотим победить.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения