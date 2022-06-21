Рикарду Алвеш о победе над «Мактааралом»: «Этот матч и его результат придаст нам уверенности в следующих матчах»

Полузащитник «Кайрата» Рикарду Алвеш прокомментировал победу в 14-м туре КПЛ над «Мактааралом» (1:0).

– Матч получился довольно сложным. Мы знали, что если хотим подниматься в турнирной таблице, то должны играть осторожно, сосредоточенно и эффективно. Этот матч и его результат придаст нам уверенности в следующих матчах.

Что касается момента с голом, то на тренировках мы отрабатывали подобные моменты. Когда я установил мяч на газон, то показал Виктору, что собираюсь выполнить подачу на него, потому что в том моменте его опекали более низкорослые игроки. Моей задачей было лишь отправить мяч в нужном направлении, что, к счастью, получилось довольно неплохо.

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