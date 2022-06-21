Васин: «Голы от нашей группы атаки обязательно придут, нужно немного терпения»

Защитник «Кайрата» Виктор Васин высказался о победе над «Мактааралом» (1:0) в 14-м туре КПЛ.

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– Я очень рад победе. Главной целью на этот матч было набрать три очка. Игра нашей команды складывалась очень хорошо. Мы играли первым номером и много прессинговали соперника. Если бы нам удалось забить первый гол раньше, возможно, этот матч дался бы нам немного проще. Получилось забить только во втором тайме, поэтому ближе к концу игры нам пришлось отойти назад и играть на удержание. Также я рад тому, что удалось забить. Этот факт добавил положительных эмоций лично для меня.

Касательно прихода Кирилла Сергеевича, скажу, что приход нового тренера в команду всегда является своеобразной встряской. Этот факт дарит новые эмоции. На тренировках выросла интенсивность, они стали более эмоциональными, потому что все игроки очень хотят показать себя с лучшей стороны, доказать тренеру свою состоятельность и заслужить место в составе.

В последнее время в социальных сетях и в различных СМИ ходят много разговоров о нашей группе атаки, в связи с чем хотел бы сказать, что ребята отлично работают, создают моменты, открываются и делают все правильно. А голы обязательно придут, нужно немного терпения.

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