Андрей Ферапонтов: «Байсуфинов не вмешивается в тренировочный процесс»

Главный тренер «Мактаарала» Андрей Ферапонтов ответил на вопросы после поражения от «Кайрата» (0:1) в 14-м туре КПЛ.

– Считаю, что мы немножко не вошли в игру в первом тайме. Долго раскачивались. Привыкали к полю, к сопернику. Понимаем, что они перестроили игровую модель. Подключили прессинг, стали играть в четыре защитника. Были к этому готовы, наигрывали. Немножко нервозность присутствовала. Очень много было необоснованных потерь в первом тайме. Из-за этого потратили очень много сил и эмоций. Не получалось атакующая игра, не создавали моменты. В перерыве немножко подкорректировали командные действия. Неплохо вошли в игру во втором тайме. Создали достаточное количество голевых моментов для того, чтобы забить хотя бы один гол. К сожалению, этого сделать не удалось. Соперник очень здорово разыграв стандарт. Мы много пропускаем со стандартов, пока не можем найти этому противодействие. Поздравляю соперника с уверенной победой! А мы будем работать дальше, анализировать. У нас очень важный домашний, будем готовиться. Наша задача – максимально быстро восстановиться. Нам нужны победы, чтобы набирать очки.

– Перед этим туром был подготовительный микроцикл. Довольны ли вы его проведением? Вы как-то работаете вместе с Талгатом Байсуфиновым в тренировочном процессе в связи с его приходом?

– Да, у нас было три недели для подготовки. Мы сыграли два контрольных матча с командой Первой лиги – «Яссы». Провели мини-сбор, пацаны получили достаточный объем интенсивной нагрузки. Что касается Талгата Маруановича, то это усиление и тренерского, и административного, и функционального штаба. Он достаточно опытный футбольный функционер и тренер. С новым взглядом посмотрели на некоторые позиции игроков, на структуру нашей команды. Внёс кое-какие свои предложения. Мы работаем сообща, он вносит свою лепту в подготовку команды. И с руководством тоже контактирует. Я ему очень признателен. Все, кто входят в наш тренерский штаб, они вносят свою лепту.

– Какова официальная должность Талгата Байсуфинова? Действительно ли он спортивный директор клуба? Какого также должность Игоря Свечникова? Он входит в тренерский штаб или все же в административный?

– У Талгата Маруановича должность спортивного директора. Он им и является. В тренировочный процесс он не вмешивается. Что касается Игоря Свечникова, то он ассистент главного тренера. То есть, он участвует непосредственно в тренировочном процессе и подготовке игроков. Никто одеяло на себя не тянет. Талгат Маруанович контролирует процесс, но именно в тренировочный он не вмешивается. Он только помогает.

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