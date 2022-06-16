Жумагулов о решении Забита завершить карьеру: «Мне всегда нравились твои бои»

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Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Instagram обратился к Забиту Магомедшарипову, который объявил о завершении карьеры бойца: «Лучший, мне всегда нравились твои бои»

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