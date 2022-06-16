Жумагулов о решении Забита завершить карьеру: «Мне всегда нравились твои бои»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Instagram обратился к Забиту Магомедшарипову, который объявил о завершении карьеры бойца: «Лучший, мне всегда нравились твои бои»

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане