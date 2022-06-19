Жумагулов мог подраться с Нэмом в UFC

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов мог выйти на коротком уведомлении и выступить на турнире 26 июня, об этом сообщает российский журналист Игорь Лазорин:

«Чуть не случилась забавная история. В следующие выходные Тагир Уланбеков должен был драться с Тайсоном Нэмом на турнире UFC. Но Тагир получил травму и снялся с боя. На замену согласился выйти Жалгас Жумагулов, он дал своё согласие. Но боя не случилось, Нэма тоже сняли с турнира. Вот так, бывшие бойцы Fight Nights чуть на троих не сообразили», – написал в своем телеграм канале журналист.

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