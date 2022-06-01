Нурбек Кабдрахманов примет участие в турнире UFC

В ночь с 3 на 4 июня свой пятый бой в UFC проведет казахстанец Жалгас Жумагулов.

Одним из угловых Жако станет его сокомандник, экс-чемпион Naiza Нурбек Кабдрахманов.

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане