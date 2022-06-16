Исмагулов о Жумагулове: «Жако мог бы разбирать многих соперников»

Боец UFC Дамир Исмагулов поделился своим видением о неудачных выступлениях казахстанца Жалгаса Жумагулова в сильнейшей лиге мира:

«Жалгас пашет. Возможно, небольшая пауза была бы ему на пользу. На спаррингах он очень хорошо выдает. Может быть, стоит работать чуть легче. Жако мог бы разбирать многих своих соперников, но где-то что-то шло не так, где-то приболел. Факторов много. Но он с характером, никогда не отказывался от боев. Думаю, он еще прибавит», – рассказал Исмагулов в интервью РБ Спорт.

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