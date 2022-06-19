Исмагулов вошел в ТОП-5 легкого дивизиона UFC

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Казахский боец Дамир Исмагулов вошел в число файтеров с самой длинной победной серией в легкой весовой категории в UFC

Исмагулов одержал свою пятую подряд победу в лучшей лиге мира, войдя в число лидеров по этому показателю.

Текущие самые длинные победные серии в легком весе UFC:

 

Чарльз Оливейра 11 Ислам Махачев  9 Бенил Дариуш  7 Дамир Исмагулов  5 Арман Царукян  5 Клаудио Пуэллес  5 Рафаэль Физиев  5

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