Дамир Исмагулов одержал пятую победу в UFC

Дамир Исмагулов, вышедший на бой против Гурама Кутателадзе под казахстанским флагом, одержал свою пятую победу в UFC.

Первый раунд был близким, а начиная со второй пятиминутки Исмагулов начал разбивать соперника. В итоге решением судей победу забирал Дамир.

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