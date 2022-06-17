Чемпион OCTAGON Рузбакиев вернется спустя год

Казахстанский боец ММА Карим Рузбакиев (7-1), являющийся чемпионом лиги OCTAGON в полутяжелом весе, готов к возвращению в клетку.

Его следующий бой запланирован на 1 июля. Соперником станет узбек Камоллидин Мамаджонов. Рузбакиев свой последний бой провел в августе 2021 года на совместном турнире OCTAGON и BRAVE в Алматы, одержав победу, Единственно поражение Карим потерпел в Российской лиге Open FC, проиграв весьма спорным решением.

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