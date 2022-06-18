Адиев о конфликте с Маратом Быстровым: «Я иногда футболистам говорю: «У меня есть определенное количество конфет. Я с ними к вам пришел, но я вам их не хочу давать, вы должны у меня их забрать»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о конфликте с казахстанским защитником Маратом Быстровым.

— Это от него зависит, не от меня. Как я иногда футболистам говорю: «У меня есть определенное количество конфет. Я с ними к вам пришел, но я вам их не хочу давать, вы должны у меня их забрать».

Если Быстров убедит игрой, своим поведением — конечно, он будет вызван. У меня нет и никогда не было реваншистских настроений. Я — тренер и я должен из любого футболиста сделать что-то большее.

Стоит напомнить, что перед матчами Лиги наций Адиев сказал следующее о невызове защитника команды РПЛ: «Что касается Марата Быстрова, я бы не хотел о нем говорить. У него есть свое мнение, у меня совершенно другое».

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