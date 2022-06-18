Магомед Адиев: «Мы когда пришли, нам практически не удались первые тренировки. Я по этому поводу очень переживал, постоянно говорил ребятам, что надо успокоиться»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о подготовке команды к матчам Лиги наций.

— Ну, Вы правильно сказали, что танцы и то, что я говорю [в раздевалке – прим. Sports.ru]. Надо мне с пресс-атташе поговорить, чтобы эти съемки с раздевалки он прекратил. Раздевалка действительно важна. Я это всегда отмечал и в своих предыдущих клубах, потому что найти понимание человека, понять какой у него характер. Если тренер находит подход — можно добиться какого-то результата. Если не смог — будут проблемы. Поэтому, в первую очередь, личные беседы с футболистами должны постоянно происходить. Особенно в сборной, где сжатые сроки.

Еще раз благодарен президенту Федерации за то, что перенес заключительный тур. Если бы мы его сыграли — до игры бы оставалось четыре-пять дней. Я — новый тренер, новые футболисты, новые требования и у нас ничего не получилось бы, я ему так и сказал. Перенесли этот тур и у нас был цикл в восемь-девять дней когда мы тренировались.

Сразу начали тренироваться в двухразовом режиме. Но самое главное мы начали беседовать, я начал близко с ребятами знакомиться. Мы когда пришли, нам практически не удались первые тренировки. Я по этому поводу очень переживал, я постоянно говорил ребятам, что надо успокоиться, пытался некий груз с них снять, потому что у нас сразу не получалось то, что мы хотели, но по прошествий двух-трех дней стало получаться лучше и ко мне пришло какое-то успокоение, но чтобы это произошло было очень много бесед. Это тоже очень энергозатратно.

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