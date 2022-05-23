Хосе Канте: «Бердыев – один из лучших тренеров в моей карьере»

Нападающий »Кайрата» Хосе Канте поделился мнением о победе в 12-м туре КПЛ над «Шахтером», а также прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

– Хосе, можно сказать, что победа над «Шахтером» очень важна для вас, для команды?

– Да, после серии неудачных матчей для нас было очень важно победить. Мы не имели права терять очки. Конечно, мы очень рады победе, но мы понимали, что другого выхода, кроме как побеждать, у нас не было.

– До «Шахтера» вы провели тимбилдинг, это сплотило коллектив?

– Это собрание сильно повлияло на атмосферу внутри команды. Не важно, как идут дела у команды. Плохо или хорошо, такие вылазки всегда позитивно влияют на коллектив. Всегда в любых командах коллектив делится на небольшие группы. Легионеры, местные игроки, молодые, все они между собой общаются ближе и это нормально. А на подобных общекомандных мероприятиях улучшается связь между всеми членами команды. Подобные детали всегда очень важны.

– Сейчас наступает значительная пауза в чемпионате, это, скорее, плюс или минус для «Кайрата»?

– Лично для меня данная пауза будет очень важна с точки зрения возможности повидаться со своей семьей. На протяжении многих месяцев я один и подолгу не вижу свою семью и сына. Для игроков, которые находятся в подобной ситуации, такие паузы очень важны.

– «Кайрат» продолжает борьбу за титул или сейчас об этом уже трудно говорить?

– Задачи, которые были поставлены перед началом сезона, не изменились. Мы будем бороться за чемпионство. У нас была череда неудачных игр, и чемпионат в этом сезоне очень интересен и непредсказуем, но мы будем бороться до конца и хотим выигрывать трофеи.

– Ходили слухи, что вы можете покинуть клуб летом, у вас есть предложения из Европы?

– Не было никакого контакта, у меня нет информации. Мой агент всегда работает на рынке, в трансферное окно могут быть варианты, а могут и не быть. Это часть футбольного бизнеса, но меня это не интересует, я доверяю эту часть своему агенту. В каждое трансферное окно появляются какие-то варианты и предложения, но подобное всегда нужно обсуждать с клубом. Для меня главное играть в футбол, если это будет «Кайрат», то нет никаких проблем.

– Что вы скажете о работе с Курбаном Бердыевым, как бы вы его охарактеризовали как тренера?

– Бердыев – лучший тренер для этой команды. Я очень люблю и уважаю его. Он очень многое вкладывает в нас во время тренировок. И для наших молодых ребят не может быть лучшего тренера, чем он. Бердыев – один из лучших тренеров в моей карьере.

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