Канте после матча с «Шахтером»: «Мы не имели права терять очки»

Нападающий «Кайрата» Хосе Канте прокомментировал матч с «Шахтером» (2:0) в 12-м туре КПЛ.

– После серии неудачных матчей, сегодня для нас было очень важно победить. Мы не имели права сегодня терять очки. Конечно, мы очень рады победе, но мы понимали, что другого выхода кроме как побеждать сегодня у нас не было.

О предматчевом тимбилдинге команды и его влиянии на результат матча

– Это собрание сильно повлияло на атмосферу внутри команды. Не важно, как идут дела у команды. Плохо или хорошо, такие вылазки всегда позитивно влияют на коллектив. Всегда в любых командах коллектив делится на небольшие группы. Легионеры, местные игроки, молодые, все они между собой общаются ближе и это нормально. А на подобных общекомандных мероприятиях улучшается связь между всеми членами команды. Подобные детали всегда очень важны.

О грядущей паузе

– Лично для меня данная пауза будет очень важна с точки зрения возможности повидаться со своей семьей. На протяжении многих месяцев я один и по долгу не вижу свою семью и сына. Для игроков, которые находятся в подобной ситуации, такие паузы очень важны.

Об амбициях клуба в этом сезоне

– Задачи, которые были поставлены перед началом сезона не изменились. Мы будем бороться за чемпионство. У нас была череда неудачных игр и чемпионат в этом сезоне очень интересен и непредсказуем, но мы будем бороться до конца и хотим выигрывать трофеи.

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